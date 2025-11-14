"Тоттенхэм" отказался от покупки Влаховича в январе

"Тоттенхэм" решил отказаться от приглашения нападающего итальянского "Ювентуса" Душана Влаховича в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне главному тренеру "Тоттенхэма" Томасу Франку остро не хватает огневой мощи, а Доминик Соланке и Рандаль Коло-Муани в данный момент травмированы.



Поэтому Франк хочет пригласить нападающего в январе, и одной из возможных целей "Тоттенхэм" рассматривал Влаховича, чей контракт с "Ювентусом" истекает в конце сезона.



По информации TEAMtalk, "Тоттенхэм" даже обратился насчет Влаховича и попросил держать в курсе любых новостей вокруг Душана, но теперь "шпоры" завершили свой интерес к 25-летнему сербу.



Франк и руководители "Тоттенхэма" не уверены, что Влахович соответствует тому типу нападающего, который им нужен, однако Душан остается на радаре у других клубов Премьер-Лиги, включая "Челси", "Эвертон" и "Вест Хэм".



Ожидается, что приобретения в январе Влаховича, забившего 64 гола в 160 матчах за "Ювентус", хватит около 18 миллионов фунтов.