Джо Льюис помилован Дональдом Трампом

Джо Льюис, чья семья является крупнейшим акционером "Тоттенхэма", получил официальное помилование от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

В прошлом году Льюис признал свою вину насчет мошенничества с ценными бумагами, будучи оштрафованным на 3.8 млн. фунтов и приговоренным к трем годам тюрьмы условно.



Изначально Льюис все отрицал, но когда ему было обещано, что Джо избежит реального тюремного заключения, раскаялся и согласился с обвинениями.



А сейчас, сообщает Daily Mail, Льюис добился помилования от Дональда Трампа. 88-летний бизнесмен оставил эту историю позади, но возвращаться с пенсии не собирается.



Добавим, Льюис еще в 2022 году передал контроль над "Тоттенхэмом" семейному трасту. В 2023 состояние Джо оценивалось в 5 млрд. фунтов.