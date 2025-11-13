PFA предостерегла Премьер-Лигу от введения потолка зарплат

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association) Махета Моланго пригрозил Премьер-Лиге юридическими последствиями в случае введения потолка зарплат.

21 декабря боссы 20 клубов Премьер-Лиги соберутся в Лондоне, чтобы проголосовать за так называемую модель "top-to-bottom anchoring".



Суть TBA в то, что каждому клубу Премьер-Лиги разрешено тратить на зарплаты игроков, на агентов и на трансферы в пять раз больше, нежели зарабатывает последний клуб дивизиона за счет телетрансляций и призовых.



Фактически это означает введение потолка зарплат, который не зависит от того, сколько зарабатывает сам клуб.



В апреле прошлого года "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" уже высказывались против TBA. И PFA, представляющая интересы игроков, тоже не поддерживает эту идею.



"У нас в футболе есть тенденция думать, словно мы выше закона. Реальность такова, что вы не можете искусственно ограничивать то, сколько кто-нибудь зарабатывает себе на жизнь. Это просто не выдержит никаких юридических оспариваний".



"Мы дали ясно понять Премьер-Лиге что мы против потолка, но Премьер-Лига и так знает, без PFA, что клубы сами будут оспаривать эту меру".



"В итоге выиграют только юристы. Но мы хотим говорить о футболе, мы не хотим говорить о счетах за юридические услуги".



"Есть другие способы по обеспечению финансовой устойчивости, но нельзя навязывать их в одностороннем порядке. Существуют механизмы консультаций, и это нужно уважать", — сообщил Моланго BBC.