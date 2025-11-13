Мареска хочет купить полузащитника в январе

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска хочет приобрести полузащитника в зимнее трансферное окно.

В данный момент "Челси" испытывает некоторый дефицит кадров в центре поля из-за травм Дариу Эссугу и Ромео Лавиа, тогда как Энцо Фернандес вынужден играть через боль.



Поэтому Мареска чувствует, что его команде нужен еще один полузащитник для успешного выступления во второй половине сезона. Энцо хочет обзавестись игроком, которому не потребуется время на адаптацию.



По информации TEAMtalk, наиболее желанной целью для Марески на январь является Адам Уортон из "Кристал Пэлас", однако этот трансфер выглядит чрезвычайно сложным и дорогим.



Более реалистичной целью для "Челси" мог бы стать Нико Пас из "Комо", а также со стороны "синих" существует интерес к Кобби Майну из "Манчестер Юнайтед".