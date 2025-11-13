Баркли: "Я не выпиваю с лета"

Полузащитник "Астон Виллы" Росс Баркли заявил, что перестал употреблять алкоголь.

В свое время, будучи юниором "Эвертона", Баркли считался одним из ярчайших талантов в Англии, однако Россу так и не удалось полностью раскрыть свой талант из-за разгульного образа жини.



К своему 31 году Баркли довелось поиграть за различные клубы, включая "Челси", "Ниццу" и "Лутона", однако жизненная мудрость пришла к Россу только после того, как он стал отцом.



"Я не выпиваю с лета. Я планирую обходиться без алкоголя до конца своей карьеры. Алкоголь создавал ситуации, с которыми я больше не хочу иметь дело".



"Теперь я отец, у меня больше ответственности. Мне осталось, может быть, четыре, пять, шесть или семь лет в футболе, поэтому я хочу получить максимальную отдачу".



"Для большинства людей алкоголь создает проблемы — теперь я это понимаю. Когда не выпиваешь, это избавляет тебя от многих ситуаций. У тебя ясный разум каждый день, и это не влияет на тебя в душевном плане. У трезвого образа жизни много преимуществ", — цитирует Баркли ESPN.