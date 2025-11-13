"Барселона" может помешать возвращению Кейна в Премьер-Лигу

Испанская "Барселона" сделала капитана сборной Англии Харри Кейна своей приоритетной целью на замену Роберту Левандовски.

Контракт 37-летнего Левандовски истекает в конце этого сезона и с высокой вероятностью продлен не будет. "Барселона" находится в поисках более молодого форварда.



Как сообщает The Guardian, "Барселона" готова отпустить Левандовски бесплатно, взамен пригласив 32-летнего Кейна.



Кейн забил 108 голов в своих 113 матчах за "Баварию" после перехода из "Тоттенхэма" за 100 миллионов фунтов в августе 2023, однако чемпионы Бундеслиги могут быть бессильны помешать отъезду своего бомбардира.



Дело в том, что со следующего лета в рассчитанном до 2027 года контракте Кейна начнет действовать пункт о выкупе за 57 млн. фунтов, и "Барселона" готова выплатить указанную сумму.



"Барселоне" также предстоит найти около 30 млн. фунтов, если клуб с "Ноу Камп" решит выкупить нападающего Маркуса Рэшфорда у "Манчестер Юнайтед" после сезона аренды.



Добавим, до сих пор считалось, что Кейн, если и покинет "Баварию", то вернется в Премьер-Лигу, чтобы попытаться побить рекорд результативности Алана Ширера. Теперь этому появилась серьезная угроза.