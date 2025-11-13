"Барселона" может помешать возвращению Кейна в Премьер-Лигу

Харри Кейн Испанская "Барселона" сделала капитана сборной Англии Харри Кейна своей приоритетной целью на замену Роберту Левандовски.

Контракт 37-летнего Левандовски истекает в конце этого сезона и с высокой вероятностью продлен не будет. "Барселона" находится в поисках более молодого форварда.

Как сообщает The Guardian, "Барселона" готова отпустить Левандовски бесплатно, взамен пригласив 32-летнего Кейна.

Кейн забил 108 голов в своих 113 матчах за "Баварию" после перехода из "Тоттенхэма" за 100 миллионов фунтов в августе 2023, однако чемпионы Бундеслиги могут быть бессильны помешать отъезду своего бомбардира.

Дело в том, что со следующего лета в рассчитанном до 2027 года контракте Кейна начнет действовать пункт о выкупе за 57 млн. фунтов, и "Барселона" готова выплатить указанную сумму.

"Барселоне" также предстоит найти около 30 млн. фунтов, если клуб с "Ноу Камп" решит выкупить нападающего Маркуса Рэшфорда у "Манчестер Юнайтед" после сезона аренды.

Добавим, до сих пор считалось, что Кейн, если и покинет "Баварию", то вернется в Премьер-Лигу, чтобы попытаться побить рекорд результативности Алана Ширера. Теперь этому появилась серьезная угроза.




Метки Бавария, Барселона, Кейн

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2025 00:05

Количество просмотров Просмотров: 239

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 13.11.2025 00:39 # ilovemanutd
    Так много новостей про Кейна, будто кому-то не по*уй на него и его рекорд.

    (ответить)

  2. yamateh 13.11.2025 00:31 # yamateh
    Срэшфорда скорее вернут, раз интересуются Кейном.
    Вряд ли в Барке когда нибудь будет два англа из тройки атакующих игроков.

    (ответить)

  3. hachidio 13.11.2025 00:19 # hachidio
    Идут хохол и жид по дороге. Один в кепке, второй - тоже пизды получит.

    Источник: https://fapl.ru/posts/118360/#reply

    (ответить)

  4. xusanov 13.11.2025 00:16 # xusanov
    12.11.2025 20:33 # удалить
    xusanov

    А чего пидара так распидорасило по всей фапли? У него снова перемога пидорашки)))
    (ответить)
    12.11.2025 20:38 #
    memfis63

    у меня кулинарный ужин
    котел >тарасики>мммм перфекто
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/118360/?c=1#c8121099

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: