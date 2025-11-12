Владелец "Борнмута" продал долю в "Хиберниане"

Владелец "Борнмута" Билл Фоули продал свою долю в шотландском "Хиберниане".

80-летний Фоули стал совладельцем "Хиберниана" в феврале 2024, заплатив 6 миллионов фунтов за долю в 25 процентов.



Однако это партнерство не показало себя успешным — Фоули был недоволен назначениями главного тренера и спортивного директора в "Хиберниане".



В итоге, сообщает Sky Sports, Фоули согласился продать свою долю крупнейшему акционеру "Хиберниана" в лице семейства Гордонов.



Прошлый сезон "Хиберниан" завершил на восьмом месте в шотландской Премьер-Лиге, а сейчас занимает третье место, находясь позади "Хартс" и "Селтика".



Фоули, который базируется в Лас-Вегасе, заработал состояние в 2 млрд. фунтов в страховой индустрии. Билл является хозяином команды НХЛ "Веган Голден Найтс", а среди футбольных клубов владеет частично или полностью "Борнмутом", французским "Лорьяном", португальским "Морейренсе" и австралийским "Оклендом".