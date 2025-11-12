Мареска: "Кайседо великолепен"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска отметил успехи своего полузащитника Мойсеса Кайседо.

В этом сезоне Кайседо проявляет себя как ключевой игрок "Челси", и "синие" уже задумались о том, чтобы наградить Мойсеса новым контрактом на улучшенных условиях, несмотря на то, что действующее соглашение 24-летнего эквадорца истекает только в 2033 году.



Мареска чувствует, что своей игрой Кайседо заслужил прибавку к зарплате. Энцо называет своего подопечного одним из двух лучших опорников во всей Премьер-Лиге.



"Его дела идут хорошо. Он прогрессирует. Он прибавляет с каждым днем. Он открыт к новым вещам и хочет учиться, он помогает своим партнерам по команде в каждом матче".



"А гол, который мы забили против "Тоттенхэма"... Он прессинговал в штрафной, потому что именно так мы стараемся прессинговать — высокий прессинг как немедленная реакция на потерю мяча. Он великолепен".



"В данный момент он и Родри являются двумя лучшими опорными полузащитниками в Премьер-Лиге", — цитирует Мареску Sky Sports.