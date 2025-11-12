Ведущий скаут "Наполи" направляется в "Арсенал"

Ведущий скаут итальянского "Наполи" Маурицио Микели близок к переходу в "Арсенал".

Как сообщает BBC, назначенный в апреле спортивным директором "Арсенала" Андреа Берта определил своего соотечественника Микели в качестве ключевой фигуры для своей скаутской команды.



57-летний Микели считается одним из архитекторов успехов "Наполи" в последние годы. Именно Маурицио привел в Неаполь игроков вроде Марека Гамшика, Кима Мин Джэ и Хвичи Кварацхелии.



Изначально Микели присоединился к "Наполи" в 2010 году в качестве ведущего скаута. В 2015 он отправился в "Верону", но в 2018 вернулся в Неаполь на прежнюю должность.



Также поработав в ряде других клубов Серии А, включая "Болонью" и "Брешию", Микели заслужил репутацию одного из лучших специалистов по поиску талантов в Италии.