Уэбб не считает незасчитанный гол Ван Дейка против "Сити" ошибкой

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб отказался признать ошибкой решение рефери Криса Каваны не засчитать гол Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля" против "Манчестер Сити".

Незасчитанный гол Ван Дейка стал одной из горячих тем для дискуссий после поражения "Ливерпуля" на "Этихад" со счетом 3:0 в минувший уикенд.



После матча "Ливерпуль" даже пожаловался в судейский корпус на Кавану и арбитра VAR Майкла Оливера.



Уэбб признает, что решение не засчитать гол Ван Дейка противоречиво, однако Ховард понимает мотивы своих сотрудников и не видит здесь ошибки.



"Когда мяч движется в направлении Робертсона, расположенного в трех метрах от ворот, посреди вратарской площади, он совершает явное движется пригнуться перед мячом. Он пролетает аккурат над его головой и оказывается в воротах".



"Арбитрам нужно определить, оказало ли это явное действие влияние на голкипера и его способность отразить мяч? И вот здесь вступает в игру субъективность".



"Они изучили это действие, случившееся так близко к голкиперу, и сформировали мнение".



"Я знаю, что не все разделяют эту точку зрения, но вполне понятно, почему арбитры пришли к данному выводу, учитывая то, что игрок так близко к голкиперу, мяч летит прямо в него, и он вынужден пригнуться".



"Они пришли к выводу, что это влияет на способность Доннаруммы броситься за мячом и совершить сейв".



"Как только они приняли решение на поле, задача VAR была в том, чтобы решить, есть ли здесь явная ошибка".



"Только Доннарумма точно знает, повлияло ли это на его, нам же приходится смотреть на факты. И когда мы видим, что игрок пригибается перед мячом, находясь так близко к голкиперу, VAR решает, что здесь нет явной ошибки, поэтому не вмешивается", — сообщил Уэбб Sky Sports.