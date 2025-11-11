Клубы Премьер-Лиги делают запросы насчет Тоуни

Различные клубы Премьер-Лиги начал делать запросы насчет нападающего саудовского "Аль-Ахли" Айвена Тоуни.

Тоуни забил 41 гол в 59 матчах за "Аль-Ахли" после своего перехода из "Брентфорда" за 40 миллионов фунтов летом 2024, однако этого оказалось недостаточно, чтобы произвести впечатление на главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля.



Тухель не приглашал Тоуни ни в один из трех международных перерывов в этом сезоне, что ставит под угрозу поездку Айвена на Чемпионат Мира следующим летом.



Клубы Премьер-Лиги полагают, что Тоуни может быть открыт к возвращению в Премьер-Лигу в январе, и Sky Sport подтверждает, что насчет 29-летнего игрока уже поступают запросы.



Проблема в том, что в "Аль-Ахли" у Тоуни есть контракт до 2028 года с огромной зарплатой. Учитывая это, арендная сделка выглядит вероятнее, нежели постоянный трансфер.