Чалоба присоединится к сборной Англии

Трево Чалоба Защитник "Челси" Трево Чалоба будет дополнительно вызван в сборную Англии.

По информации BBC, Чалобе предстоит заменить травмированного Марка Гехи из "Кристал Пэлас", хотя официально приглашение Трево пока не подтверждено.

Свой первый вызов в сборную Англии 26-летний Чалоба получил в мае, дебютировав за национальную команду в товарищеском матче против Сенегала.

Нынешний главный тренер сборной Англии Томас Тухель знаком с Чалобой еще со времен своей работы в "Челси", устроив дебют Трево за первую команду "синих" в 2021 году.

В этом сезоне Чалоба сыграл все матчи "Челси", за исключением четырех.




Метки сборная Англии, Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 390




