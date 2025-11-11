Чалоба присоединится к сборной Англии

Защитник "Челси" Трево Чалоба будет дополнительно вызван в сборную Англии.

По информации BBC, Чалобе предстоит заменить травмированного Марка Гехи из "Кристал Пэлас", хотя официально приглашение Трево пока не подтверждено.



Свой первый вызов в сборную Англии 26-летний Чалоба получил в мае, дебютировав за национальную команду в товарищеском матче против Сенегала.



Нынешний главный тренер сборной Англии Томас Тухель знаком с Чалобой еще со времен своей работы в "Челси", устроив дебют Трево за первую команду "синих" в 2021 году.



В этом сезоне Чалоба сыграл все матчи "Челси", за исключением четырех.