Чалоба присоединится к сборной Англии
Защитник "Челси" Трево Чалоба будет дополнительно вызван в сборную Англии.
По информации BBC, Чалобе предстоит заменить травмированного Марка Гехи из "Кристал Пэлас", хотя официально приглашение Трево пока не подтверждено.
Свой первый вызов в сборную Англии 26-летний Чалоба получил в мае, дебютировав за национальную команду в товарищеском матче против Сенегала.
Нынешний главный тренер сборной Англии Томас Тухель знаком с Чалобой еще со времен своей работы в "Челси", устроив дебют Трево за первую команду "синих" в 2021 году.
В этом сезоне Чалоба сыграл все матчи "Челси", за исключением четырех.
11.11.2025 15:00
