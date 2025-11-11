Макгинн не помышлял об уходе из "Виллы" летом

Капитан "Астон Виллы" Джон Макгинн заявил, что не помышлял об уходе из клуба минувшим летом.

Минувшим летом Макгинна сватали в различные клубы, включая "Ньюкасл" и "Эвертон", однако Джон остался, а на днях заключил с "Виллой" новый контракт до 2028 года.



Победа 2:0 над "Маккаби Тель-Авив" в Лиге Европы на прошлой неделе стала 300-м матчем для Макгинна за "Виллу", и 31-летний шотландец призывает не сомневаться в его преданности бирмингемскому клубу.



"У меня не было реальных мыслей насчет ухода из клуба. Интерес других команд слегка придавал мне уверенности, но я думаю, большинство клубов в стране осознавали, что нам придется продавать летом, поэтому у нас не было недоступных для трансфера игроков".



"Но когда дело дошло до меня, клуб с первой минуты дал понять, что я важен здесь и не буду продан. Я являюсь капитаном, и мне так высоко ценят".



"Когда чувствуешь, что тебя так ценят и любят здесь, никаких сомнений быть не может", — цитирует Макгинна Daily Record.