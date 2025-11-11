"Юнайтед" обозначил интерес к Эллиоту Андерсону

Эллиот Андерсон "Манчестер Юнайтед" обозначил свой интерес к полузащитнику "Ноттингем Форест" Эллиоту Андерсону.

Усиление центра поля является приоритетом для "Юнайтед" на 2026 год, причем команде Рубена Аморима может потребоваться более чем один игрок в эту зону.

Высокое место в шорт-листе "Юнайтед" среди полузащитников занимает 23-летний Андерсон, причем Sky Sport Germany утверждает, что "красные дьяволы" уже обозначили конкретный интерес к Эллиоту.

И хотя "Форест" неважно проводит этот сезон, лично к Андерсону претензии минимальны. Вдобавок Эллиот утвердился основным игроком сборной Англии.

"Форест" осведомлен об интересе "Юнайтед" к Андерсону, но оценивает свою звезду в 100-120 миллионов фунтов.




Метки Андерсон, Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2025 11:00

Количество просмотров Просмотров: 804




Поиск: