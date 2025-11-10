"Ливерпуль" пожаловался Уэббу на незасчитанный гол Ван Дейка
"Ливерпуль" обратился к судейскому корпусу и выразил свою обеспокоенность насчет незасчитанного гола Виргила Ван Дейка против "Манчестер Сити".
После поражения 3:0 на "Этихад" главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прямо назвал "неправильным решением" вердикт рефери Криса Каваны насчет гола Ван Дейка.
Обратившись к арбитру VAR Майклу Оливеру и сходив к монитору, Кавана решил, что защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон создал помеху голкиперу, хоть и не коснулся летевшего в ворота мяча, а значит его офсайд нельзя считать пассивным.
По информации The Athletic, "Ливерпуль" не признает, что решение отменить гол Ван Дейка было принято по субъективным причинам.
По мнению "Ливерпуля", правила футбола ясно гласят, что причины отменять гол Ван Дейка не было. Свою точку зрения чемпионы Премьер-Лиги изложили в обращении к главе судейского корпуса Ховарду Уэббу.
10.11.2025 22:00
Просмотров: 1059
Последние комментарии:
Тут наверное не столько у колбасы горит, как горит у лудоманов)) миллионы людей проставили, что Ливерпуль забьёт
ипаные нытики
Если признают ошибку, то все равно же им 3 очка не дадут, верно?
