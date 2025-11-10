Лавиа пропустит минимум месяц с новой травмой

Полузащитник "Челси" Ромео Лавиа пропустит минимум один месяц с травмой бедра.

Лавиа повредил четырехглавую мышцу бедра уже в самом начале выездного матча Лиги Чемпионов против "Карабаха" в прошлую среду (3:3).



Как сообщает Sky Sports, углубленное обследование показало, что ближайший месяц Лавиа пропустит. При этом отсутствие 21-летнего бельгийца еще может быть продлено.



С момента своего перехода в "Челси" в 2023 году Лавиа сыграл лишь 30 матчей, и в первую очередь это связано с регулярно возникающими проблемами со здоровьем у Ромео.



Потеря Лавиа усугубляется тем, что в лазарете "Челси" также находится Дариу Эссугу. В данный момент у главного тренера "синих" Энцо Марески просто нет адекватной замены Мойсесу Кайседо в опорной зоне.