Лавиа пропустит минимум месяц с новой травмой
Полузащитник "Челси" Ромео Лавиа пропустит минимум один месяц с травмой бедра.
Лавиа повредил четырехглавую мышцу бедра уже в самом начале выездного матча Лиги Чемпионов против "Карабаха" в прошлую среду (3:3).
Как сообщает Sky Sports, углубленное обследование показало, что ближайший месяц Лавиа пропустит. При этом отсутствие 21-летнего бельгийца еще может быть продлено.
С момента своего перехода в "Челси" в 2023 году Лавиа сыграл лишь 30 матчей, и в первую очередь это связано с регулярно возникающими проблемами со здоровьем у Ромео.
Потеря Лавиа усугубляется тем, что в лазарете "Челси" также находится Дариу Эссугу. В данный момент у главного тренера "синих" Энцо Марески просто нет адекватной замены Мойсесу Кайседо в опорной зоне.
10.11.2025 19:00
кто это?
(ответить)
ну получается шо 2 недели, для него медународный перерыв на 2 недели в тему
но кому не похуй, он вернется через месяц, 2-3 матча катнет и опять на больничку к матчу с подзалуплом, который лавия очень любит ебать
(ответить)
