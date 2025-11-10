Кудус не поехал в сборную Ганы, чтобы лучше подготовиться к "Арсеналу"

Мохаммед Кудус Атакующий полузащитник "Тоттенхэма" Мохаммед Кудус отказался от поездки в сборную Ганы, чтобы сосредоточиться на подготовке к дерби против "Арсенала".

25-летний Кудус выходил в стартовом составе на каждый матч "Тоттенхэма" в этом сезоне Премьер-Лиги, за исключением ничьи 2:2 против "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу, когда отсутствие Мохаммеда остро ощущалось, особенно в первом тайме.

Сыграть против "Юнайтед", а также против "Копенгагена" в Лиге Европы несколькими днями ранее Кудусу помешал ушиб, и это стало поводом для Мохаммеда, чтобы отказаться от вызова в сборную Ганы, которая в этот международный перерыв проведет товарищеские матчи против Южной Кореи и Японии.

Как сообщает Evening Standard, этот международный перерыв Кудус посвятит возвращению в форму в преддверии дерби Северного Лондона против "Арсенала" 23 ноября.

Добавим, никакой другой игрок не ассистировал в этом сезоне Премьер-Лиге больше, чем Кудус, на счет которого уже четыре результативные передачи.




Метки Кудус, сборная Ганы, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 409

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dembo 10.11.2025 18:55 # dembo
    ахахаха камон красиво
    так то кудус любит чпокать гунерастов, его личные су4е4ки)

    (ответить)

  2. arsfann 10.11.2025 18:54 # arsfann
    Да даже кейн им не помог бы,о чем речь? Всос от Арсенала им гарантирован.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: