Кудус не поехал в сборную Ганы, чтобы лучше подготовиться к "Арсеналу"

Атакующий полузащитник "Тоттенхэма" Мохаммед Кудус отказался от поездки в сборную Ганы, чтобы сосредоточиться на подготовке к дерби против "Арсенала".

25-летний Кудус выходил в стартовом составе на каждый матч "Тоттенхэма" в этом сезоне Премьер-Лиги, за исключением ничьи 2:2 против "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу, когда отсутствие Мохаммеда остро ощущалось, особенно в первом тайме.



Сыграть против "Юнайтед", а также против "Копенгагена" в Лиге Европы несколькими днями ранее Кудусу помешал ушиб, и это стало поводом для Мохаммеда, чтобы отказаться от вызова в сборную Ганы, которая в этот международный перерыв проведет товарищеские матчи против Южной Кореи и Японии.



Как сообщает Evening Standard, этот международный перерыв Кудус посвятит возвращению в форму в преддверии дерби Северного Лондона против "Арсенала" 23 ноября.



Добавим, никакой другой игрок не ассистировал в этом сезоне Премьер-Лиге больше, чем Кудус, на счет которого уже четыре результативные передачи.