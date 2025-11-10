"Вилла" объявила о новом контракте с Роджерсом
"Астон Вилла" официально подтвердила, что нападающий Морган Роджерс заключил новый контракт до 2031 года.
Предыдущий контракт Роджерса истекал только в 2030 году, однако стремительный прогресс Моргана и интерес к нему со стороны топ-клубов заставил "Виллу" действовать.
Теперь будущее Роджерса на ближайшие пять с половиной лет связано с "Виллой", которая за последние недели также продлила сотрудничество с Джоном Макгинном, Мэтти Кэшем, Бубакаром Камара и Люкой Динем.
23-летний Роджерс забил 18 голов и отдал 20 результативных передач в своих 85 матчах за "Виллу" после перехода из "Мидлсбро" за 16 миллионов фунтов в феврале 2024.
Вместе с "Виллой" Роджерс получил опыт выступлений в Лиге Чемпионов, а также пробился в сборную Англии, дебютировав на международном уровне в ноябре 2024.
Добавим, новый контракт сделал Роджерса одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде Унаи Эмери.
вот за это ваньки пьют воду из украинских луж арюю
В России есть «правящие династии». Большинство людей во власти — родственники
Издание «Проект» выпустило большое исследование о российских чиновниках и их родственниках. Журналисты изучили биографии почти 1400 высокопоставленных госслужащих и руководителей компаний, связанных с государством.
Оказалось, у двух третей из них (76%) есть близкие, которые занимают посты во власти или в аффилированных с государством организациях.
Издание пришло к выводу, что в России сформированы «правящие династии», то есть группы связанных родством людей, которые одновременно занимают разные ответственные посты. Лидеры по числу трудоустроенных родственников — Рамзан Кадыров и Владимир Путин.
Подробнее об исследовании «Проекта» читайте в пересказе «Медузы».
Открыть с VPN | без VPN
