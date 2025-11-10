"Вилла" объявила о новом контракте с Роджерсом

"Астон Вилла" официально подтвердила, что нападающий Морган Роджерс заключил новый контракт до 2031 года.

Предыдущий контракт Роджерса истекал только в 2030 году, однако стремительный прогресс Моргана и интерес к нему со стороны топ-клубов заставил "Виллу" действовать.



Теперь будущее Роджерса на ближайшие пять с половиной лет связано с "Виллой", которая за последние недели также продлила сотрудничество с Джоном Макгинном, Мэтти Кэшем, Бубакаром Камара и Люкой Динем.



23-летний Роджерс забил 18 голов и отдал 20 результативных передач в своих 85 матчах за "Виллу" после перехода из "Мидлсбро" за 16 миллионов фунтов в феврале 2024.



Вместе с "Виллой" Роджерс получил опыт выступлений в Лиге Чемпионов, а также пробился в сборную Англии, дебютировав на международном уровне в ноябре 2024.



Добавим, новый контракт сделал Роджерса одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде Унаи Эмери.



