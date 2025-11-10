Ричардс: "Вирц становится проблемой"
Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс раскритиковал игру плеймейкера "Ливерпуля" Флориана Вирца против "горожан".
Заслужив высокие оценки своей игрой против "Реала" в Лиге Чемпионов, Вирц не смог повторить это против "Сити" в Премьер-Лиге накануне.
Стоивший "Ливерпулю" 116 миллионов фунтов Вирц не уберег свою команду от поражения 3:0, и Ричардсу кажется, что это недостаточно хорошо для игрока такого калибра.
"Сегодня мы снова не увидели Вирца, и это становится проблемой для тренера. Если ты куплен за такое количество денег, из какой бы лиги ты ни прибыл, ты должен показывать больше, чем показывает он прямо сейчас. Ты куплен за такие деньги, чтобы проявлять себя в больших матчах", — цитирует Ричардса talkSPORT.
10.11.2025 14:00
Просмотров: 2099
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бестолковый комментарий.
Вирц наряду с Собо единственные проблески надежды в этом хаосе, в который так стремительно погрузился клуб
(ответить)
Да молодой он ещё
плюс
попробуй выиграй в физике у слонов из какого-нибудь кристал пэлас
(ответить)
Я бы на месте налоговой мелкобриташки совместно с ФА уже давно организовал проверку лузерки. Распил и отмывание бабок? Накупить говна на 500 лямов, которое не играет даже на 50. Но нет всех всё устраивает. Зато норм клубы кошмарят
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий