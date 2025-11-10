Ричардс: "Вирц становится проблемой"

Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс раскритиковал игру плеймейкера "Ливерпуля" Флориана Вирца против "горожан".

Заслужив высокие оценки своей игрой против "Реала" в Лиге Чемпионов, Вирц не смог повторить это против "Сити" в Премьер-Лиге накануне.



Стоивший "Ливерпулю" 116 миллионов фунтов Вирц не уберег свою команду от поражения 3:0, и Ричардсу кажется, что это недостаточно хорошо для игрока такого калибра.



"Сегодня мы снова не увидели Вирца, и это становится проблемой для тренера. Если ты куплен за такое количество денег, из какой бы лиги ты ни прибыл, ты должен показывать больше, чем показывает он прямо сейчас. Ты куплен за такие деньги, чтобы проявлять себя в больших матчах", — цитирует Ричардса talkSPORT.