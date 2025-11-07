"Мидлсбро" отменил пресс-конференцию Эдвардса
"Мидлсбро" отменил назначенную на пятницу пресс-конференцию Роба Эдвардса на фоне интереса к своему главному тренеру со стороны "Вулверхэмптон".
Накануне стало известно, что "Вулверхэмптон" обратился к "Мидлсбро" за разрешением начать переговоры с Эдвардсом, а "речники" ответили отказом.
Однако Sky Sports утверждает, что Эдвардс остается фаворитом на роль нового главного тренера "Вулверхэмптона", и Роб заинтересован в возвращении на "Молинью", где он выступал как игрок.
Более того, Эдвардс не стал проводить тренировку "Мидлсбро" в пятницу, а пресс-конференция Роба перед очередным туром Чемпионшипа была отменена.
Добавим, контракт Эдвардса рассчитан до 2028 года, и "Мидлсбро" готов потребовать внушительную компенсацию за Роба.
07.11.2025 18:00
