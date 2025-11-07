Исак выздоровел, но с "Сити" не сыграет

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот поведал, что нападающий Александер Исак возвращается к тренировкам, но против "Манчестер Сити" в воскресенье сыграть не готов.

Исак пропустил все четыре последних матча "Ливерпуля", получив травму паха против "Айнтрахта" в Лиге Чемпионов 22 октября.



Однако Исаку требуется время, чтобы набрать форму, поэтому Александер вернется уже после международного перерыва, как и Алиссон с Джереми Фримпонгом.



"Сегодня, спустя три недели, он впервые будет снова тренироваться с командой. Три недели назад я сказал, что он завершил свою предсезонную подготовку, поэтому теперь нужно оценить его состояние. Но я должен вернуться к своим словам, потому что три недели реабилитации не вернут его на уровень, на котором он был три недели назад".



"Наш персонал по реабилитации проделал невероятную работу. Но нельзя сравнивать реабилитацию с футбольными матчами или тренировками с командой. Это просто невозможно, как бы мы ни старались воспроизвести это".



"Поэтому я должен снова сказать: "Дайте ему немного времени", — цитирует Слота официальный веб-сайт "Ливерпуля".