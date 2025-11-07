Аморим отметил влияние Куньи и Мбемо на игру "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отметил влияние летних новичков Матеуса Куньи и Бриана Мбемо на игру команды.

Минувшим летом "Юнайтед" сосредоточился на укреплении своей атаки, причем Кунья и Мбемо прибыли в Манчестер, уже имея опыт выступлений в Премьер-Лиге, что позволило им быстро адаптироваться на новом месте.



"Кунья — это индивидуалист, и он делает вещи, которые сложно отыскать в других игроках. Он играет с мячом и обладает аурой, которая позволяет ему залезать в головы соперников. И это действительно важно".



"Бриан по-настоящему напорист, и нам не хватало этого в прошлом году. Когда мяч идет к нашему защитнику, вы можете почувствовать, что он уже совершает рывок. Такого рода небольшие вещи, которые люди не видят, имеют огромное значение для превращения нас в более опасную команду", — цитирует Аморима Evening Standard.