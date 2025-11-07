"Мидлсбро" отклонил запрос "Вулверхэмптона" насчет Роба Эдвардса
Клуб Чемпионшипа "Мидлсбро" отклонил запрос "Вулверхэмптона" насчет своего главного тренера Роба Эдвардса.
Накануне стало известно, что "Вулверхэмптон" определил 42-летнего Эдвардса в качестве возможной замены для Витора Перейра, уволенного в прошлое воскресенье.
Как сообщает BBC, "Вулверхэмптон" обратился к "Мидлсбро" за разрешением начать переговоры с Эдвардсом, однако клуб с "Риверсайда" запретил "волкам" это делать.
"Мидлсбро", который в данный момент занимает третье место в Чемпионшипе, решительно настроен сохранить Эдвардса, а если до переговоров все же дойдет, потребует внушительную компенсацию за Роба.
После 10 первых туров нового сезона Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" занимает последнее место с двумя набранными очками, и в ближайшую субботу "волков" ожидает выезд к "Челси".
07.11.2025 08:00
