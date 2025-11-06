"Вулверхэмптон" обратится насчет Роба Эдвардса

"Вулверхэмптон" готовится сделать официальный запрос насчет главного тренера "Мидлсбро" Роба Эдвардса.

"Вулверхэмптон" все еще находится в поисках замены для уволенного Витора Перейры, не успевая обзавестись новым рулевым до выезда к "Челси" в ближайшую субботу.



42-летний Эдвардс с самого начала считался одним из фаворитов на вакантный пост в "Вулверхэмптоне", и BBC утверждает, что в ближайшее время "волки" официально обратятся к "Мидлсбро" за разрешением начать переговоры с Робом.



Эдвардс только минувшим летом возглавил "Мидлсбро", придя на место Майкла Кэррика, и прямо сейчас "речники" занимают третье место в Чемпионшипе.



Добавим, Эдвардс — не чужой человек для "Вулверхэмптона". С 2004 по 2008 год Роб выступал за "волков" в качестве центрального защитника.