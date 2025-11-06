Тонали поставил под сомнение свое будущее в "Ньюкасле"

Полузащитник Сандро Тонали не уверен, что его долгосрочное будущее связано с "Ньюкаслом".

В прошлом месяце стало известно, что еще во время 10-месячной дисквалификации Тонали за нарушение запрета на ставки "Ньюкасл" заключил с Сандро новый контракт до 2029 года.



В данный момент Тонали счастлив в "Ньюкасле", где является ключевым игроком, однако при размышлении о своем будущем 25-летний итальянец, которого сватают в "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус", предпочитает не забегать дальше, чем на один сезон.



"Это тяжелый вопрос, потому что вы знаете, что в футболе нужно двигаться год за годом".



"Я не хочу говорить, что хочу провести здесь 10 лет, а затем через два, три, четыре, пять лет уйти. Я хочу двигаться год за годом. Таков футбол. Минувшее лето было тяжелым для нас из-за Алекса (Исака), но таков футбол".



"Если у тебя есть другой вариант в жизни, вариант с другой командой, тебе нужно все обдумать. Я не хочу говорить: "Да, я хочу остаться здесь на 10 лет". Но сейчас я счастлив здесь. Я не думаю ни о какой другой команде", — цитирует Тонали Daily Mirror.