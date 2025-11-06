Франк готов пригласить Тоуни в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк заинтересован в приглашении нападающего саудовского "Аль-Ахли" Айвена Тоуни в январе.

В этом сезоне Франк испытывает серьезные проблемы с нападением. Доминик Соланке не играет с августа из-за травмы лодыжки, а новичок Рандаль Коло-Муани до сих пор не открыл счет своим голам за "Тоттенхэм".



Поэтому Франк задумывается о приглашении нападающего в зимнее окно, и talkSPORT утверждает, что Томас может воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Брентфорду" в лице 29-летнего Тоуни.



Тоуни забил 41 гол в 59 матчах за "Аль-Ахли" после своего перехода из "Брентфорда" в 2024 году, включая 11 в 15 в этом сезоне, однако главный тренер сборной Англии Томас Тухель не впечатлен успехами Айвена в Саудовской Аравии.



Стремление попасть на Чемпионат Мира 2026 года подталкивает Тоуни к возвращению в Премьер-Лигу, однако "Аль-Ахли" не хочет терять своего бомбардира в январе.



При этом "Аль-Ахли" имеет давний интерес к нападающему "Тоттенхэма" Ришарлисону, а значит два клуба могут попытаться устроить обмен игроками в том или ином виде.