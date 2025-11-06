О'Хара считает, что Ван де Вен и Ромеро лучше, чем Габриэль и Салиба

Микки Ван де Вен и Кристиан Ромеро Бывший игрок "Тоттенхэма" Джейми О'Хара считает, что "шпоры" обладают более сильной парой центральных защитников, нежели "Арсенал".

"Арсенал" выиграл все восемь последних матчей без единого пропущенного гола, что во многом стало возможно благодаря надежной игре связки Габриэля Магальяэса и Вильяма Салиба в центре обороны.

Однако О'Хара убежден, что Микки Ван де Вен и Кристиан Ромеро превосходят своих оппонентов по Северному Лондону. Проблема лишь в том, что коллективная игра "Тоттенхэма" в обороне выстроена не так хорошо.

"Причина, почему "Арсенал" невероятен в обороне, заключается в том, что они обороняются как единое целое, как команда. "Тоттенхэм" — нет".

"Но они обладают двумя абсолютно великолепными центральными защитниками. Если вы сравните двух отсюда и двух оттуда, то Ван де Вен, думаю, превосходит Габриэля. Ромеро, думаю, на уровне с Салиба".

"В мире нет такого центрального защитника, который бы смог сделать то, что сделал Ван де Вен прошлым вечером (против "Копенгагена"). Габриэль не может забить такой гол".

"Все они — игроки мирового уровня, но я думаю, "Арсенал" обороняется как единое целое лучше, чем "Тоттенхэм", — цитирует О'Хару Sky Sports.




Метки Арсенал, Ван де Вен, Габриэль, О'Хара, Ромеро, Салиба, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 339

Последние комментарии:




  1. chelsea-poebebay 06.11.2025 14:02 # chelsea-poebebay
    Щас бы постить новости от хуй пойми кого безтрофнйного пидораса с банки ттх

    (ответить)

  2. arsfann 06.11.2025 13:10 # arsfann
    о'Хара просто пидор петушиный.

    (ответить)

