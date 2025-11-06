Роджерс близок к новому контракту с отступными в 100 млн. фунтов

"Астон Вилла" значительно продвинулась в переговорах с Морганом Роджерсом о новом контракте, который установит девятизначную сумму в качестве стоимости выкупа английского нападающего.

Действующий контракт Роджерса истекает только в июне 2030, однако "Вилла" хочет добавить к этому сроку один год, заодно удвоив текущую зарплату Моргана в 75,000 фунтов в неделю.



По информации TEAMtalk, "Вилла" также планирует оградить Роджерса от интереса других клубов с помощью пункта о выкупе. Размер отступных составит около 100 миллионов фунтов.



В данный момент переговоры находятся в продвинутой стадии, и "Вилла" исключает продажу 23-летнего игрока сборной Англии в зимнее трансферное окно.



Среди клубов, наблюдающих за ситуацией Роджерса, называются "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Тоттенхэм", ПСЖ и "Бавария".