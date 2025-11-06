Мареска подтвердил, что Лавиа снова получил травму

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что полузащитник Ромео Лавиа снова получил травму.

Накануне Лавиа был назван в стартовом составе "Челси" на матч Лиги Чемпионов против "Карабаха", однако уже на восьмой минуте Мареске пришлось заменить Ромео на Мойсеса Кайседо.



После ничьей 2:2 в Баку Мареска поведал, что у Лавиа возникли проблемы мышечного характера, а значит 21-летний бельгиец возвращается в лазарет на неопределенное время.



"Жаль, что так вышло, особенно жаль его самого. Он уже очень, очень давно не может набрать форму. Мы еще посмотрим. Пока слишком рано, чтобы понять характер травмы. Думаю, это четырехглавая мышца", — цитирует Мареску Evening Standard.