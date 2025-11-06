"Ньюкасл" победил "Атлетик"

"Ньюкасл" одержал домашнюю победу 2:0 над испанским "Атлетиком" на общем этапе Лиги Чемпионов.

Относительно поражения 3:1 от "Вест Хэма" в стартовый состав "сорок" вернулись Киран Триппьер и Харви Барнс, заменив Эмиля Крафта и Джейкоба Мерфи.



Хозяева "Сент-Джеймс Парк" уже на девятой минуте отправили мяч в чужие ворота, но гол Жоэлинтона не был засчитан из-за офсайда.



Прошло еще две минуты, и Дэн Берн все же открыл счет, пробив головой с отскоком от дальней штанги после подачи Триппьером со штрафного — 1:0.



На 19-й минуте "Атлетик" огрызнулся ударом Адамы Бойро в штангу, но в дальнейшем игра шла с преимуществом "Ньюкасла".



Второй тайм начался с того, что Жоэлинтон был награжден за свою настойчивость. Бразилец пробил головой с границы вратарской после подачи Харви Барнса — 2:0.



Дальше "сороки" играли по счету, без особых проблем доведя дело до победы.



"Ньюкасл" забил по голу в начале каждого из таймов и отпраздновал вполне заслуженную победу. "Атлетик" был не так плох, но переломить игру не смог.



"Ньюкасл" (Англия) — "Атлетик" (Испания) — 2:0 (1:0)



Голы: Берн 11, Жоэлинтон 49.



"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Тиав, Ботман, Берн (Холл 65), Гимараэс (Майли 66), Тонали, Жоэлинтон, Барнс (Эланга 66), Вольтемаде (Рэмси 83), Гордон (Мерфи 41).



"Атлетик": Симон, Аресо (Горосабель 78), Вивиан, Паредес, Бойро, Хаурегисар (Санчес 69), Рего (Де Галларета 80), Весга, Беренгер, Гомес (Йерро 78), Наварро (Серрано 69).



Предупреждения: Паредес, Аресо.