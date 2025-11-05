Эллардайс открыт к работе с "Вулверхэмптоном"

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс заявил, что открыт к работе с "Вулверхэмптоном".

В данный момент "Вулверхэмптон" ищет замену Витору Перейре, уволенному в минувшее воскресенье за удручающие результаты на старте нового сезона.



И хотя 71-летний Эллардайс не тренирует уже два с половиной года, которые прошли с его ухода из "Лидса", Сэм испытывает симпатии к последней команде Премьер-Лиги.



"Полагаю, я столько раз говорил, что могу завершить карьеру, а затем возвращался, поэтому никогда не говори никогда".



"Вулверхэмптон" был одним из моих любимых клубов в детстве, с них я начинал смотреть футбол, поэтому кто знает?"



"Я слышал, они ищут более молодого тренера, поэтому я не слишком уверен, что получу этот шанс. Но я сяду и подожду, потому что ты никогда не знаешь. Я не веду активных поисков, и если это случится, то случится, а если нет, то нет".



"Когда ты живешь в солнечном Дубае, как это делаю это, ты часто думаешь: "А зачем переживать?" — сообщил Эллардайс talkSPORT.