"Вилла" заключила с Макгинном новый контракт до 2028 года
"Астон Вилла" объявила, что капитан Джон Макгинн заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до 2028 года.
Макгинн забил 33 гола и отдал 41 результативную передачу в 299 матчах за "Виллу" после своего перехода из "Хиберниана" летом 2018.
Вместе с "Виллой" шотландский полузащитник проделал путь из Чемпионшипа до Лиги Чемпионов.
Предыдущий контракт Макгинна истекал в 2027 году. Таким образом, Джон получил возможность продлить свое пребывание на "Вилла Парк" на 12 месяцев.
Добавим, 31-летний Макгинн выходил в стартовом составе на все 10 матчей команды Унаи Эмери в этом сезоне Премьер-Лиги.
05.11.2025 16:00
