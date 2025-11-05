Слот: "Трент — особенный человек"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, почему обнял защитника испанского "Реала" Трента Александер-Арнольда.

Накануне "Ливерпуль" переиграл "Реал" со счетом 1:0 в Лиге Чемпионов, и это было первое возвращение Трента на "Энфилд" после ухода из родного клуба минувшим летом.



Несмотря на то, что теперь Александер-Арнольд является противником, Слот по-прежнему благодарен Тренту и считает того "особенным".



"Он проиграл, поэтому ему тяжело. Я сказал что-то вроде: "Не опускай руки". Я честно не помню, что именно сказал ему. Он был особенным для этого клуба, он был особенным для меня. И он особенный человек. Поэтому обнять его — это нечто, что я буду делать каждый раз, когда увижу его", — цитирует Слота Liverpool Echo.