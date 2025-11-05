Макаллистер принес "Ливерпулю" победу над "Реалом"

Гол Алексиса Макаллистера обеспечил "Ливерпулю" победу 1:0 над испанским "Реалом" на общем этапе Лиги Чемпионов.

В стартовом составе "красных" произошло только одно изменение относительно победы 2:0 над "Астон Виллой". Это Флориан Вирц появился вместо Коди Гакпо.



Хозяева "Энфилда" сразу же показали свою заряженность на игру и первыми создали момент, но Алексис Макаллистер с линии штрафной пробили мимо.



На 27-й минуте "Ливерпуль" разыграл отличную комбинацию, и Доминик Собослаи вполне мог открыть счет, замыкая прострел Вирца с правого края штрафной, однако голкипер "Реала" Тибо Куртуа выдвинулся навстречу и заблокировал удар.



Вскоре Собослаи еще раз оказался на ударной позиции. Орельен Тчуамени рукой остановил мяч, однако рефери обратился к VAR и принял решение, что ни пенальти, ни штрафного не будет.



На 43-й минуте Собослаи имел очередной момент, но Куртуа в зрелищном прыжке отвел угрозу от своих ворот.



На 45-й минуте свой первый реальный момент создали гости. Джуд Беллингем легко прошел Ибраиму Конате в штрафной и пробил с острого угла, но Георгий Мамардашвили ногой отразил мяч.



Второй тайм начался с очередного сейва Куртуа, который вытащил мяч после подачи углового и удара головой Виргила Ван Дейка.



Вскоре уже Уго Экитике пару раз пробивал головой, но в первом случае Куртуа спас спаю команду, а во втором удар оказался слегка неточным.



И все-таки "Ливерпуль" открыл счет. На 61-й минуте Собослаи навесил со штрафного, а Макаллистер головой вколотил мяч в ворота — 1:0.



На исходе основного времени "красные" имели шанс на второй гол, но отличиться Гакпо не позволил Куртуа, а добивание Мохамеда Салаха было заблокировано защитником.



"Ливерпуль" давно не показывал столь целостного футбола. "Красные" создали кучу моментов, и только благодаря Тибо Куртуа "Реал" продержался первый час матча.



"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания) — 1:0 (0:0)



Гол: Макаллистер 61.



"Ливерпуль": Мамардашвили, Брэдли, Ван Дейк, Конате, Робертсон (Керкез 88), Гравенберх, Собослаи, Макаллистер (Джонс 79), Вирц (Кьеза 88), Салах, Экитике (Гакпо 79).



"Реал": Куртуа, Вальверде (Диас 90), Милитао, Хейсен, Каррерас, Тчуамени, Камавинга (Родриго 69), Гюлер (Александер-Арнольд 81), Беллингем, Винисиус, Мбаппе.



Предупреждения: Макаллистер — Винисиус, Хейсен, Беллингем, Каррерас.