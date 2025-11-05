Макаллистер принес "Ливерпулю" победу над "Реалом"
Гол Алексиса Макаллистера обеспечил "Ливерпулю" победу 1:0 над испанским "Реалом" на общем этапе Лиги Чемпионов.
В стартовом составе "красных" произошло только одно изменение относительно победы 2:0 над "Астон Виллой". Это Флориан Вирц появился вместо Коди Гакпо.
Хозяева "Энфилда" сразу же показали свою заряженность на игру и первыми создали момент, но Алексис Макаллистер с линии штрафной пробили мимо.
На 27-й минуте "Ливерпуль" разыграл отличную комбинацию, и Доминик Собослаи вполне мог открыть счет, замыкая прострел Вирца с правого края штрафной, однако голкипер "Реала" Тибо Куртуа выдвинулся навстречу и заблокировал удар.
Вскоре Собослаи еще раз оказался на ударной позиции. Орельен Тчуамени рукой остановил мяч, однако рефери обратился к VAR и принял решение, что ни пенальти, ни штрафного не будет.
На 43-й минуте Собослаи имел очередной момент, но Куртуа в зрелищном прыжке отвел угрозу от своих ворот.
На 45-й минуте свой первый реальный момент создали гости. Джуд Беллингем легко прошел Ибраиму Конате в штрафной и пробил с острого угла, но Георгий Мамардашвили ногой отразил мяч.
Второй тайм начался с очередного сейва Куртуа, который вытащил мяч после подачи углового и удара головой Виргила Ван Дейка.
Вскоре уже Уго Экитике пару раз пробивал головой, но в первом случае Куртуа спас спаю команду, а во втором удар оказался слегка неточным.
И все-таки "Ливерпуль" открыл счет. На 61-й минуте Собослаи навесил со штрафного, а Макаллистер головой вколотил мяч в ворота — 1:0.
На исходе основного времени "красные" имели шанс на второй гол, но отличиться Гакпо не позволил Куртуа, а добивание Мохамеда Салаха было заблокировано защитником.
"Ливерпуль" давно не показывал столь целостного футбола. "Красные" создали кучу моментов, и только благодаря Тибо Куртуа "Реал" продержался первый час матча.
"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания) — 1:0 (0:0)
Гол: Макаллистер 61.
"Ливерпуль": Мамардашвили, Брэдли, Ван Дейк, Конате, Робертсон (Керкез 88), Гравенберх, Собослаи, Макаллистер (Джонс 79), Вирц (Кьеза 88), Салах, Экитике (Гакпо 79).
"Реал": Куртуа, Вальверде (Диас 90), Милитао, Хейсен, Каррерас, Тчуамени, Камавинга (Родриго 69), Гюлер (Александер-Арнольд 81), Беллингем, Винисиус, Мбаппе.
Предупреждения: Макаллистер — Винисиус, Хейсен, Беллингем, Каррерас.
05.11.2025 00:55
Просмотров: 177
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Футбол - моё почтение. Хз, кто там лещей раздал заглоту, но это прямо "небо и земля". Брэдли - съел Вини в одного, Конат на подстраховке снимал весь верх... Всё дело в тактике. Сыграли компактнее и результат не заставил себя ждать.
(ответить)
АПЛ ето имба.
Все что нужно знать.
Условный Форест или Брайтон больше даст борьбы подзалухую, чем ето испанское недоразумение.
Запуль Барсу Атлетико и Реал в апл прям щас...я сомневаюсь что хоть кто-то смог бы по итогу попасть в зону лч.
Футбол максимально неинтересный. ЛЧ до 1/4 ваще нехуй шо смотреть, просто смотрю из-за вывески, но интерснее смотреть условный ливер-вилла, чем ливер -реал, футбола в первой вывески больше, не смотря на то что лучше и якобы качественней во второй вывеске.
Даже на фоне такого мертвого и дырявого ливера, который в каждом матче апл просто как минимум дает 3-4 момента создать опоненту, этот Реал просто не конкурентен.
Тьфу блять.
(ответить)
04.11.2025 22:21 # удалить
ersain-dakarimov
Арсенал 2
Наполи 1Х
ПСЖ обе забьют
Ливерпуль Х2, можно обе забьют или мбаппе с пенки
Тоттенхем -1
Атлетико -1.5
Юве победит
Олимпиакос обе забьют
Монако обе
Источник: https://fapl.ru/posts/118209/?c=1#c8119463
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий