Макелеле дал установку Кайседо

Легенда "Челси" Клод Макелеле поведал, что нужно Мойсесу Кайседо, чтобы стать лучшим полузащитником в мире.

Кайседо заслужил огромную похвалу своей игрой в победном для "Челси" матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувший уикенд (0:1).



Особенно лестно о Кайседо высказались Энцо Мареска и Роберт Санчес, но Макелеле считает, что Мойсеса пока рано называть лучшим в мире на своей позиции.



"Он может стать лучшим, но есть много, много, много хороших полузащитников. Он молодой парень, и мне он очень нравится".



"Похож ли он на меня? Да! Но он — это не я, он другой и может прогрессировать, потому что у него большой талант, и время на его стороне. Поначалу то же самое было с Нголо Канте, я разговаривал с ним в том числе о его лидерстве".



"Лидерство означает быть лучшей версией себя как игрока в "Челси". Проявлять себя тем, без кого у команды возникают сложности".



"Будучи лидером, ты должен осознавать свою ответственность и важность того, чтобы подавать пример на тренировочном поле".



"Тебе нужно сильно начинать каждый матч и вести игру команды. Если вы проиграли, ты все равно должен делать команду сильнее и стремиться выиграть следующий матч".



"Когда он преодолеет этот уровень, мы сможем начать говорить о нем как о лучшем полузащитнике в мире", — цитирует Макелеле Football.London.