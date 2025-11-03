Санчес: "Кайседо — лучший в мире на своей позиции"

Голкипер "Челси" Роберт Санчес выразил восхищение своим партнером по команде Мойсесом Кайседо.

В минувшую субботу Кайседо сыграл ключевую роль в победе 0:1 над "Тоттенхэмом". Этот результат позволил "синим" настичь своего соперника по очкам в таблице Премьер-Лиги.



Кайседо заслужил высочайшие оценки своей игрой против "шпор", а Санчес и вовсе считает Мойсеса лучшим полузащитником в мире.



"Мне даже не нужно говорить о нем, но он — настоящее животное. Он — лучший игрок на планете на своей позиции".



"Он является одним из лучших в мире, кто лучше него на этой позиции? Он — зверь. Он выходит победителем из каждого единоборства 50 на 50, и он так хладнокровен с мячом".



"Я особо не видел, чтобы он изменился с момента своего перехода в "Челси". Он всегда был одинаковым как игрок и как личность, упорно трудился, старался, был тихим, но очень хорошим парнем".



"Разумеется, с возрастом он стал крепче телом и опытнее, он просто становился лучше и лучше на поле".



"Его уверенность в себе тоже становилась выше и выше. Он является боссом полузащиты в плане единоборств", — цитирует Санчеса Daily Mirror.