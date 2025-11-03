"Астон Вилла" стала еще одним претендентом на Эндрика

"Астон Вилла" стала еще одним клубом Премьер-Лиги, проявившим интерес к нападающему испанского "Реала" Эндрику.

Выйдя на замену против "Валенсии" в минувший уикенд, Эндрик получил свои первые игровые минуты в этом сезоне.



Эндрик недоволен своей ситуацией и, как ожидается, попытается уйти в аренду в зимнее трансферное окно.



По информации Daily Star, за ситуацией вокруг Эндрика следят несколько клубов Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм". Теперь к ним присоединилась и "Вилла".



В 2024 году Эндрик был приобретен "Реалом" у "Палмейраса" за 61 миллион фунтов, однако с тех пор 19-летний бразилец отметился лишь тремя выходами в стартовом составе в рамках Ла Лиги.