Райя отметил вклад Хайнце в успешное выступление "Арсенала"

Голкипер "Арсенала" Давид Райя отметил роль ассистента Габриэля Хайнце в успешном выступлении команды в этом сезоне.

Минувшим летом "Арсенал" укрепил не только свой состав, но и тренерский штаб, куда был принят Хайнце.



"Арсенал" пропустил лишь три гола в 10 первых матчах Премьер-Лиги, и Райя чувствует, что в этом есть большая заслуга бывшего защитника "Манчестер Юнайтед".



"Речь о парне, речь о тренере, который хочет, чтобы мы сражались — и очень интенсивно".



"Чтобы выигрывать матчи, вам нужно очень хорошо обороняться, особенной в этой лиге. Это тяжелейшая лига в мире".



"Вам нужно быть очень, очень надежными, чтобы выигрывать матчи. Обычно матчи выигрываются с разницей в один гол".



"Поэтому нам действительно важно не давать себе забивать. Это касается не только линии обороны, а каждого игрока. И в этом его большая заслуга".



"Нам нужно двигаться матч за матчем. Это еще очень раняя стадия сезона. Мы сыграли 10 матчей в этом сезоне, и впереди еще много футбола".



"Мы едва вступили в ноябрь, поэтому, разумеется, приятно набрать эти очки и быть во главе лиги. Однако мы должны сосредоточиться на себя, двигаться матч за матчем и жить настоящим".



"Это невероятно, но это не только благодаря защите, это коллективное достижение, если хотите. Это начинается с нападающего и заканчивается голкипером. Это просто невероятно, какой объем работы выполняет каждый, почти ничего не позволяя сопернику", — цитирует Райю Evening Standard.