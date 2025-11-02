Педро обещает пригласить Кайседо на ужин

Жоао Педро и Мойсес Кайседо Нападающий "Челси" Жоао Педро пообещал пригласить своего партнера по команде Мойсеса Кайседо на ужин после победы 0:1 над "Тоттенхэмом".

Именно Педро решил судьбу дерби против "Тоттенхэма" накануне, прервав свою серию из девяти матчей без голов.

Отличившись за "Челси" впервые с августа, Педро поблагодарил организовавшего для него гол Кайседо и всю команду.

"Все знают, что Мойсес является игроком самого, самого высокого уровня. Играть с ним одно удовольствие, и когда он отдал мне ту передачу, в раздевалке я сказал: "Мне нужно пригласить тебя на ужин". Поэтому да, я хочу поблагодарить его".

"Спасибо команде за поддержку. Я забил, но я по-прежнему должен прибавить. У меня было много моментов, но мы выиграли матч".

"Думаю, я нуждался в этом голе после того, как долгое время не мог забить за "Челси". Думаю, команда ожидает от меня голов, поэтому я просто хочу поблагодарить Мойсеса, поблагодарить команду, и теперь нам нужно насладиться этой победой", — цитирует Педро ESPN.




Метки Кайседо, Педро, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Дата 02.11.2025 22:00

  1. tihinya-moiyobir 02.11.2025 22:51 # tihinya-moiyobir
    Пидорасы уехехехехехе

    (ответить)

  2. gjchancel 02.11.2025 22:11 # gjchancel
    Что-то уже никто не воняет что Кайседо стоил 100млн + ))))

    (ответить)

