Педро обещает пригласить Кайседо на ужин

Нападающий "Челси" Жоао Педро пообещал пригласить своего партнера по команде Мойсеса Кайседо на ужин после победы 0:1 над "Тоттенхэмом".

Именно Педро решил судьбу дерби против "Тоттенхэма" накануне, прервав свою серию из девяти матчей без голов.



Отличившись за "Челси" впервые с августа, Педро поблагодарил организовавшего для него гол Кайседо и всю команду.



"Все знают, что Мойсес является игроком самого, самого высокого уровня. Играть с ним одно удовольствие, и когда он отдал мне ту передачу, в раздевалке я сказал: "Мне нужно пригласить тебя на ужин". Поэтому да, я хочу поблагодарить его".



"Спасибо команде за поддержку. Я забил, но я по-прежнему должен прибавить. У меня было много моментов, но мы выиграли матч".



"Думаю, я нуждался в этом голе после того, как долгое время не мог забить за "Челси". Думаю, команда ожидает от меня голов, поэтому я просто хочу поблагодарить Мойсеса, поблагодарить команду, и теперь нам нужно насладиться этой победой", — цитирует Педро ESPN.