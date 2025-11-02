Мареска: "Кайседо — один из двух лучших опорников в мире"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска похвалил своего полузащитника Мойсеса Кайседо после победы над "Тоттенхэмом".

В субботу Кайседо сыграл важную роль в победе 0:1 над "Тоттенхэмом". Именно после перехвата Мойсеса единственный в матче гол забил Жоао Педро.



Также Кайседо блестяще справился с разрушением атак соперника, и Мареска даже назвал Мойсеса одним из двух лучших опорников в мире.



"Думаю, Мой показывает, насколько он хорош. Я много раз говорил, что он игрок топ-уровня. Лучшая вещь насчет Моя в том, что мы судим его по действиям на поле, но за его пределами он такой скромный, такой хороший парень, и он всегда готов помочь каждому. Я только что сказал телевидению, что для меня он и Родри — два лучших опорных полузащитника в мире на данный момент", — цитирует Мареску Football.London.