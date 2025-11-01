Мареска: "Эстевао готов выйти в старте против "Тоттенхэма"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его вингер Эстевао Виллиан готов выйти в стартовом составе против "Тоттенхэма".

В этом сезоне Премьер-Лиги Эстевао отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "Челси", причем последний раз это случалось еще против "Брайтона" в сентябре. Чаще Мареска выпускает своего юниора все-таки на замену.



Однако в преддверии дерби против "Тоттенхэма" в субботу Мареска намекнул, что на сей раз 18-летний бразилец может выйти с первых минут.



"Да, он готов. В предыдущем матче он уже играл с первых минут. Думаю, с момента своего перехода он сыграл почти в каждом матче — иногда с первых минут, иногда со скамейки".



"Его дела идут великолепно. Он хорошо трудится. Когда мы даем ему шанс, он проявляет себя. Он должен продолжать играть в футбол и получать от него удовольствие. Это очередной талант в нашем клубе, которым фанаты смогут наслаждаться много лет".



"Он соответствует высшему уровню. Он слегка похож на Коула Палмера. Они — особенные. Они — другие. И они являются причиной, почему люди приходят на стадион", — цитирует Мареску Sky Sports.