Родри и Холанд могут сыграть против "Борнмута"
"Манчестер Сити" может задействовать полузащитника Родри и нападающего Эрлинга Холанда против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.
Получив ушиб против "Астон Виллы" в прошлый уикенд, Холанд пропустил победу 1:3 над "Суонси" в Кубке Лиги посреди недели.
Родри против "Суонси" тоже не играл, продолжая восстановление после травмы задней поверхности бедра, но сейчас оба важных для "Сити" игрока уже в порядке.
"Доступен ли Холанд? Да".
"Родри? Думаю, он будет готов помочь нам. Возможно, не с самого начала, но, надеюсь, он сможет быть с нами", — цитирует главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу Sky Sports.
