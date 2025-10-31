Родри и Холанд могут сыграть против "Борнмута"

"Манчестер Сити" может задействовать полузащитника Родри и нападающего Эрлинга Холанда против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.

Получив ушиб против "Астон Виллы" в прошлый уикенд, Холанд пропустил победу 1:3 над "Суонси" в Кубке Лиги посреди недели.



Родри против "Суонси" тоже не играл, продолжая восстановление после травмы задней поверхности бедра, но сейчас оба важных для "Сити" игрока уже в порядке.



"Доступен ли Холанд? Да".



"Родри? Думаю, он будет готов помочь нам. Возможно, не с самого начала, но, надеюсь, он сможет быть с нами", — цитирует главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу Sky Sports.