Маккенна предан "Ипсвичу"

Главный тренер "Ипсвича" Киран Маккенна отреагировал на слухи, связывающие его с переходом в шотландский "Селтик".

Маккенна считается одним из фаворитов букмекеров на роль постоянном замены для Брендана Роджерса, подавшего в отставку с поста рулевого "Селтика".



Это далеко не первый раз, когда Маккенну связывают с уходом из "Ипсвича" однако Киран чувствует, что в его преданности "трактористам" никогда нельзя было усомниться.



"За последние годы было несколько случаев — иногда публичных, иногда нет, — когда клубы проявляли свой интерес. Так бывает, когда ты хорошо делаешь свою работу".



"Я благодарен, что являюсь тренером здесь, и я предан нашему проекту. Это долгосрочный проект по развитию клуба".



"Думаю, это было очевидно на протяжении последних лет. Думаю, по той или иной причине я не буду тренером здесь вечно, но я полностью сосредоточен на краткосрочном будущем, среднесрочном и долгосрочном", — цитирует Маккенну talkSPORT.