Аморим рассказал, как МЮ справится с отъездом Мбемо и Диалло на Кубок Африки

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал, как его команда справится с отъездом Бриана Мбемо и Амада Диалло на Кубок Африки.

В этом сезоне "Юнайтед" не обременен выступлением в еврокубках, а из Кубка Лиги рано вылетел, поэтому "красные дьяволы" играют по благоприятному графику.



Однако Аморим уверен, что отъезд камерунца Мбемо и ивуарийца Диалло на Кубок Африки, который пройдет с 21 декабря по 18 января, все равно будет ощутимой потерей — и это станет возможностью для других игроков проявить себя.



"Это будет время, когда нам придется страдать. Нам придется немного потерпеть, но мы заранее это знаем".



"Это также будет возможностью, потому что на тренировках я наблюдаю игроков, которые должны играть".



"Играя один матч в неделю, мне сложно оставлять некоторых парней вне основного состава, потому что они хорошо проводят тренировки и матчи".



"У других игроков будет возможность помочь нам, и они понимают, как мы хотим играть. Если мы улучшим это, смена игровых характеристик не должна повлиять на набранный командой ход", — цитирует Аморима Sky Sports.