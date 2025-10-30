Гвардиола рад возвращению Мармуша

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порадовался возвращению в строй Омара Мармуша.

Именно Мармуш стал автором победного для "Сити" гола в матче 1/8 финала Кубка Лиги против "Суонси" накануне вечером (1:3).



Мармуш едва залечил полученную в сентябре травму колена, и Гвардиола рад, что теперь у него есть альтернатива Эрлингу Холанду.



"С центральными защитниками вокруг, с конкуренцией со стороны Эрлинга, он прекрасно знает, что ему нужно быть терпеливым".



"Он знает, как действовать на сжатом пространстве, как быть последовательным, как совершать рывки за спину. У нас есть игроки вроде Фила (Фодена), Райана Шерки и Нико Гонсалеса, которые могут отдать невероятную передачу".



"Он становится лучше и лучше. Я рад за него, потому что нападающие нуждаются в голах, и это будет важно для его уверенности в себе".



"Он долгое время был травмирован, и это важно, что он сыграл на позиции Эрлинга. Мы знаем, что во многих матчах будем нуждаться в них обоих, поэтому так приятно, что он вернулся", — цитирует Гвардиолу The Independent.