Скоулз бросил работу эксперта ради сына-аутиста

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз признался, что бросил работу телевизионного эксперта, чтобы ухаживать за своим 20-летним сыном Эйденом, страдающим аутизмом.

У Эйдена выявили аутизм еще в два с половиной года, и осложняется это тем, что Скоулз-младший даже не разговаривает.



Поэтому три дня в неделю Пол полностью посвящает своему отпрыску, из-за чего у него не остается времени освещать матчи Премьер-Лиги или еврокубков.



"Вся работа, которую я сейчас выполняю, просто связана с рутиной, потому что у него довольно строгая рутина каждый день. Я просто решил: "Я собираюсь делать это ради Эйдена".



"С ним мы всегда делаем одинаковые вещи, потому что он не знает, какой это день недели. Затем он понимает по тому, что мы делаем в этот день".



"Я забираю его каждый вторник из дневного ухода, и мы отправляемся в бассейн. Ему нравится плавать. Затем мы берем его пиццу по пути домой. В четверг я забираю его, мы едем куда-нибудь поесть, возвращаемся домой".



"В воскресенья я забираю его из дома Чарли (бывшей жены Пола), и мы едем в Tesco, где он набирает тележку, полную шоколада. Поэтому он не знает, какой это день или какое время, но по тому, что мы делаем, он понимает, какой это день. В декабре ему исполнится 21".



"Когда я говорю, что он не может разговаривать, мне кажется, он понимает гораздо больше, чем можно подумать. Он издает звуки, и только близкие к нему люди знают, что он говорит", — цитирует Скоулза Daily Mail.