Хески советует Санчо вернуться в "Боруссию"

Бывший нападающий сборной Англии Эмиль Хески посоветовал вингеру "Астон Виллы" Джейдону Санчо вернуться в дортмундскую "Боруссию".

Проведя прошлый сезон в "Челси" на правах аренды и не сумев договориться с "синими" о постоянном контракте, летом Санчо вернулся в "Манчестер Юнайтед", чтобы перед самым закрытием трансферного окна отправиться в командировку в "Виллу".



Пока Санчо толком не проявил себя в "Вилле", а в минувший уикенд против "Манчестер Сити" был обратно заменен, покидая поле с недовольной гримасой.



По мнению Хески, в сложившейся ситуации 25-летнему Санчо стоит подумать о возвращении туда, где Джейдон демонстрировал лучшую в своей карьере игру.



"У Джейдона отличная связь с Дортмундом из Бундеслиги, так что в этом направлении он мог бы отправиться".



"Когда он вернулся туда на правах аренды (в 2024 году), то достиг финала Лиги Чемпионов. Так что это возможно, и, думается, он всегда бы мог отправиться туда, особенно если станет свободным агентом", — цитирует Хески Daily Express.