Гиббс-Уайт: "Премьер-Лиге не хватало сильного МЮ"

Полузащитник "Ноттингем Форест" Морган Гиббс-Уайт считает, что сильный "Манчестер Юнайтед" — это хорошая вещь для Премьер-Лиги.

"Юнайтед" выиграл все три своих последних матча в Премьер-Лиге, что может рассматриваться как переломный момент за год работы Рубена Аморима в качестве главного тренера.



Гиббс-Уайт, который в прошлом называл своими идолами Пола Скоулза и Уэйна Руни, рад успехам "Юнайтед", который в ближайшую субботу пожалует на "Сити Граунд" в рамках Премьер-Лиги.



"Это было невероятно видеть. Разумеется, у них было тяжелое время, последние пара лет, но они сохранили веру в своего тренера, и в последних четырех-пяти матчах мы начали видеть, как "Манчестер Юнайтед" и должен играть, с этой выдержкой и этой целеустремленностью, которые нужны, чтобы представлять эту эмблему".



"Думаю, это было невероятно видеть, и это нечто, чего лиге не хватало. Мы лишь можем сосредоточиться на себе, а не на том, что делает "Манчестер Юнайтед" и какую игру они показывают. Иначе мы практически поклонимся им. Мы хотим сосредоточиться на том, что нам нужно сделать и как мы можем выиграть матч".



"Я чувствую, что на этой неделе мы уже начали применять некоторые идеи. У нас есть еще несколько дней до матча, и я уверен, у тренера (Шона Дайча) будет больше идей, как мы можем победить их", — цитирует Гиббс-Уайта Daily Mail.