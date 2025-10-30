"Ливерпуль" обдумывает покупку Конса в январе

"Ливерпуль" изучает возможность приобретения защитника "Астон Виллы" Эзри Конса в январе.

В последних матчах "Ливерпуль" расплачивается за то, что минувшим летом не смог заполучить капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи.



Потратив свыше 400 миллионов фунтов на летних новичков, "Ливерпуль" оставил покупку Гехи на самый последний момент, и в итоге трансфер сорвался.



"Ливерпуль" собирается вернуться к укреплению центра обороны в январе, особенно на фоне последних результатов и тяжелой травмы Джованни Леони.



"Ливерпуль" все еще может возобновить интерес к Гехи, но круг претендентов на того широк, и не факт, что Марк будет менять клуб посреди сезона, ставя под угрозу свое место в основе сборной Англии.



Более реалистичным вариантом для "Ливерпуля" на зимнее окно может стать Конса. 28-летний англичанин также находится на радаре у "Челси" и "Тоттенхэма", сообщает Football Insider.



"Вилла" не хочет продавать Конса, однако бирмингемский клуб остается в непростой ситуации с точки зрения соблюдения фейр-плей Премьер-Лиги и УЕФА.