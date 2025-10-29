Брат Гиггза снова женится

Родри Гиггз, младший брат легенды "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза, собирается снова жениться.

В свое время, параллельно блистая за "Юнайтед", Райан на протяжении восьми лет состоял в любовных отношениях с Наташей, супругой Родри.



Брак Родри и Наташи распался в 2011 году, когда эта интрига стала достоянием общественности.



В течение 14 последующих лет браться Гиггзы смогли помириться, причем Родри даже заявил, что заработал 1 миллион фунтов на измене Наташи.



Сейчас Родри вновь решил покинуть клуб холостяков. Как сообщает Daily Mail, избранницей 49-летнего валлийца стала Виктория Филлипс из Стокпорта.



Пара встречается более года, и Родри уже сделал Виктории предложение.