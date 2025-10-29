Брат Гиггза снова женится
Родри Гиггз, младший брат легенды "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза, собирается снова жениться.
В свое время, параллельно блистая за "Юнайтед", Райан на протяжении восьми лет состоял в любовных отношениях с Наташей, супругой Родри.
Брак Родри и Наташи распался в 2011 году, когда эта интрига стала достоянием общественности.
В течение 14 последующих лет браться Гиггзы смогли помириться, причем Родри даже заявил, что заработал 1 миллион фунтов на измене Наташи.
Сейчас Родри вновь решил покинуть клуб холостяков. Как сообщает Daily Mail, избранницей 49-летнего валлийца стала Виктория Филлипс из Стокпорта.
Пара встречается более года, и Родри уже сделал Виктории предложение.
